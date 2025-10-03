Le PSG tient le nouveau Désiré Doué, il l’annonce avant tout le monde !

Préféré à Gonçalo Ramos au coup d’envoi du match contre le FC Barcelone, Senny Mayulu a fait sensation cette semaine en inscrivant le but égalisateur du PSG. Pour le journaliste Dominique Sévérac, le jeune titi parisien sera la nouvelle surprise de la saison, dressant un parallèle avec la récente explosion de Désiré Doué.
Buteur lors de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0), Senny Mayulu a encore fait souffrir un grand d’Europe cette semaine en inscrivant le but égalisateur du PSG face au FC Barcelone (2-1). Aligné à la pointe de l’attaque par Luis Enrique, le jeune titi parisien n'a pas tremblé face à la pression, ce qui n’a pas étonné Dominique Sévérac.
J’ai dit que Senny Mayulu serait le Désiré Doué de cette saison »
Interrogé par un internaute du Parisien sur l’identité du joueur susceptible de percer cette saison au PSG, le journaliste a rappelé son pronostique de l’été. « J'ai dit avant le début de saison que Senny Mayulu serait le Désiré Doué de cette saison. Je le maintiens », affirme Dominique Sévérac.
Luis Enrique heureux avec Senny Mayulu
A 19 ans, Senny Mayulu est grandement apprécié par Luis Enrique, qui l’a utilisé à cinq reprises cette saison, pour trois titularisations, dont deux en Ligue des champions. « Mayulu est très bon, vous le connaissez maintenant. Il a beaucoup de qualités : il frappe des deux pieds, il peut jouer à l’intérieur comme à l’extérieur… J’ai beaucoup de chance », s’enflammait l’entraîneur du PSG au micro de Movistar après la victoire à Barcelone, dans des propos rapportés par ParisFans.