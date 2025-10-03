Le PSG tient le nouveau Désiré Doué, il l’annonce avant tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Préféré à Gonçalo Ramos au coup d’envoi du match contre le FC Barcelone, Senny Mayulu a fait sensation cette semaine en inscrivant le but égalisateur du PSG. Pour le journaliste Dominique Sévérac, le jeune titi parisien sera la nouvelle surprise de la saison, dressant un parallèle avec la récente explosion de Désiré Doué.

Buteur lors de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0), Senny Mayulu a encore fait souffrir un grand d’Europe cette semaine en inscrivant le but égalisateur du PSG face au FC Barcelone (2-1). Aligné à la pointe de l’attaque par Luis Enrique, le jeune titi parisien n'a pas tremblé face à la pression, ce qui n’a pas étonné Dominique Sévérac.

J’ai dit que Senny Mayulu serait le Désiré Doué de cette saison » Interrogé par un internaute du Parisien sur l’identité du joueur susceptible de percer cette saison au PSG, le journaliste a rappelé son pronostique de l’été. « J'ai dit avant le début de saison que Senny Mayulu serait le Désiré Doué de cette saison. Je le maintiens », affirme Dominique Sévérac.