Luis Enrique : C’est terminé au PSG ?

Pierrick Levallet

Quelques années auparavant, le PSG était un challenger en Ligue des champions. Ce temps est désormais révolu. Champion d’Europe en titre, le club de la capitale est un favori à sa propre succession cette saison. Le temps des soirées cauchemardesques sur la plus grande scène européenne semble terminé, grâce à Luis Enrique.

Le PSG a réalisé son plus grand rêve il y a quelques mois. Le 31 mai dernier, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire. Ce sacre légendaire a d’ailleurs changé de nombreuses choses chez les Rouge-et-Bleu. Ces derniers souhaitent mettre leur costume de challenger au placard et revêtir désormais celui d’un prétendant dominant sur la scène européenne.

Le PSG a idéalement lancé sa campagne 2025-2026 de Ligue des champions

Le PSG a d’ailleurs idéalement entamé sa campagne 2025-2026 de Ligue des champions, avec une victoire contre l’Atalanta et un autre succès sur la pelouse du FC Barcelone malgré les absents de poids. Luis Enrique a su instaurer une certaine rigueur dans le vestiaire pour ne pas revivre les cauchemars des années précédentes.

Les cauchemars sont terminés grâce à Luis Enrique ?

Car comme le rapporte L’Equipe, le PSG a longtemps été escorté par les fantômes nés des traumatismes en Ligue des champions. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont néanmoins su gérer à la perfection leur campagne 2024-2025 et les premières rencontres de cette saison sur le plan émotionnel. Et tout cela, le PSG le doit à Luis Enrique, qui a permis à son équipe d’étirer cette foi inébranlable en ses capacités. Le coach espagnol a métamorphosé la formation parisienne en profondeur.

