Luis Enrique : C’est terminé au PSG ?

Quelques années auparavant, le PSG était un challenger en Ligue des champions. Ce temps est désormais révolu. Champion d’Europe en titre, le club de la capitale est un favori à sa propre succession cette saison. Le temps des soirées cauchemardesques sur la plus grande scène européenne semble terminé, grâce à Luis Enrique.
Le PSG a réalisé son plus grand rêve il y a quelques mois. Le 31 mai dernier, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire. Ce sacre légendaire a d’ailleurs changé de nombreuses choses chez les Rouge-et-Bleu. Ces derniers souhaitent mettre leur costume de challenger au placard et revêtir désormais celui d’un prétendant dominant sur la scène européenne.
Le PSG a idéalement lancé sa campagne 2025-2026 de Ligue des champions
Le PSG a d’ailleurs idéalement entamé sa campagne 2025-2026 de Ligue des champions, avec une victoire contre l’Atalanta et un autre succès sur la pelouse du FC Barcelone malgré les absents de poids. Luis Enrique a su instaurer une certaine rigueur dans le vestiaire pour ne pas revivre les cauchemars des années précédentes.
Les cauchemars sont terminés grâce à Luis Enrique ?
Car comme le rapporte L’Equipe, le PSG a longtemps été escorté par les fantômes nés des traumatismes en Ligue des champions. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont néanmoins su gérer à la perfection leur campagne 2024-2025 et les premières rencontres de cette saison sur le plan émotionnel. Et tout cela, le PSG le doit à Luis Enrique, qui a permis à son équipe d’étirer cette foi inébranlable en ses capacités. Le coach espagnol a métamorphosé la formation parisienne en profondeur.