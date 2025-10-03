Luis Enrique : C’est terminé au PSG ?

Pierrick Levallet

Quelques années auparavant, le PSG était un challenger en Ligue des champions. Ce temps est désormais révolu. Champion d’Europe en titre, le club de la capitale est un favori à sa propre succession cette saison. Le temps des soirées cauchemardesques sur la plus grande scène européenne semble terminé, grâce à Luis Enrique.

Le PSG a réalisé son plus grand rêve il y a quelques mois. Le 31 mai dernier, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire. Ce sacre légendaire a d’ailleurs changé de nombreuses choses chez les Rouge-et-Bleu. Ces derniers souhaitent mettre leur costume de challenger au placard et revêtir désormais celui d’un prétendant dominant sur la scène européenne.

Le PSG a idéalement lancé sa campagne 2025-2026 de Ligue des champions Le PSG a d’ailleurs idéalement entamé sa campagne 2025-2026 de Ligue des champions, avec une victoire contre l’Atalanta et un autre succès sur la pelouse du FC Barcelone malgré les absents de poids. Luis Enrique a su instaurer une certaine rigueur dans le vestiaire pour ne pas revivre les cauchemars des années précédentes.