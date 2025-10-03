PSG - «Il ne vient pas» : La mauvaise nouvelle annoncée à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La trêve internationale et l'annonce des différentes listes de joueurs convoqués a fait naître quelques inquiétudes dans les clubs, confrontés à une hécatombe de blessés. C'est le cas au PSG, qui a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué lors du précédent rassemblement de l'équipe de France. Mais cette fois-ci, Fabian Ruiz n'est pas sélectionné avec l'Espagne, ce qui n'empêche pas Luis de la Fuente d'annoncer une mauvaise nouvelle.

A l'approche de la trêve internationale, la plupart des sélectionneurs ont dévoilé leur liste pour les deux prochains matches. Une situation qui a du faire trembler le PSG, confronté à une hécatombe de blessures ces dernières semaines. Par conséquent, Luis Enrique a du être soulagé de la non-convocation de Fabian Ruiz avec l'Espagne.

Fabian Ruiz victime d'un pépin musculaire Cependant, Luis de la Fuente n'a pas eu de bonnes nouvelles pour le milieu de terrain du PSG. « Les joueurs et les clubs s'énervent lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés, même les journalistes. Fabián ne vient pas parce qu'il a un problème musculaire. Et comme nous prenons soin d'eux et que nous sommes très scrupuleux dans ces situations, Fabián ne vient pas. Il est blessé et ne peut pas venir », a-t-il affirmé devant les médias, alors que Fabian Ruiz était sorti sur blessure mercredi soir à Barcelone.