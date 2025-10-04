Lamine Yamal : Le beau cadeau du PSG !

Pierrick Levallet

Bien qu’amoindri par les blessures, le PSG s’est quand même imposé contre le FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des champions (1-2). Et avec cette nouvelle saison à rallonge qui s’annonce, les joueurs de Luis Enrique ont reçu un beau cadeau du club de la capitale après avoir battu Lamine Yamal et sa bande.

Le PSG a démontré toute sa force de caractère ce mercredi soir sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions. Malgré son effectif décimé par les blessures, le club de la capitale s’est quand même imposé (1-2). Luis Enrique a notamment pu compter sur un Nuno Mendes insaisissable et un Achraf Hakimi des grands soirs pour venir à bout des hommes d’Hansi Flick.

Un jour de repos pour les joueurs du PSG après avoir battu le Barça de Yamal Les joueurs du PSG ont d’ailleurs reçu un beau cadeau après avoir battu Lamine Yamal et sa bande. Comme le rapporte Le Parisien, les Rouge-et-Bleu ont offert un jour de repos au vestiaire au lendemain de la victoire à Barcelone. Avec la saison à rallonge qui s’annonce encore, un tel geste n’est pas du luxe pour le groupe du PSG.