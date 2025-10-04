Buzz sur les réseaux sociaux, un joueur du PSG dit tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Fabian Ruiz avait complètement crevé l’écran avec la Roja lors de cette compétition. Face à l’Allemagne, en quart de finale, le joueur du PSG s’était également distingué avec un geste complètement fou qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une scène devenue virale racontée par Fabian Ruiz.

Ayant remporté l’Euro 2024 en battant l’Angleterre en finale, l’Espagne avait auparavant éliminé l’équipe de France ou encore l’Allemagne. Ce quart de finale face aux Allemands a d’ailleurs été le théâtre d’un geste de Fabian Ruiz qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui continue encore de tourner. Le joueur du PSG avait ainsi choqué tout le monde en éliminant en une seule fois… 3 adversaires.

« Mon dribble est devenu célèbre, plus viral que je ne le pensais » Ce geste de Fabian Ruiz avait ainsi fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et à l’occasion d’un entretien accordé à So Foot, le joueur du PSG et de l’Espagne est revenu sur ce moment, racontant : « Mon dribble face à l’Allemagne à l’Euro ? Il est devenu célèbre, plus viral que je ne le pensais. Quand tu es sur le terrain, tu dois toujours anticiper ce qui va se passer ou ce que tu dois faire pour éviter de perdre le ballon ».