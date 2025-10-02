Luis Enrique - PSG : La surprenante annonce à Marseille !

Axel Cornic

Souvent critiqué, Luis Enrique a mis tout le monde d’accord avec le travail opéré depuis un peu moins d’un an, qui a notamment mené le Paris Saint-Germain vers la victoire en Ligue des Champions. Et c’est même le cas chez les grands rivaux de l’Olympique de Marseille, avec un hommage assez inattendu ce jeudi.

Certains annonçaient une véritable déroute en Catalogne. Pourtant, même privé de nombreuses stars, le PSG a réussi à remporter la victoire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions (1-2). Un succès qui force le respect et qui est une nouvelle fois à mettre au crédit de l’entraineur parisien.

Di Meco fan de Luis Enrique Car s’il agaçait tout le monde il n’y a encore pas si longtemps, Luis Enrique semble désormais faire l’unanimité. Et les déclarations d’amour pour le coach du PSG arrivent même de Marseille ! « J'espère que l'on n'a pas attendu hier soir pour se rendre compte du travail gigantesque de Luis Enrique » a expliqué Éric Di Meco, sur RMC.