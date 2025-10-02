PSG : Pierre Ménès désigne le meilleur joueur de l'équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance époustouflante mercredi soir avec le PSG sur la pelouse du FC Barcelone avec notamment une passe décisive pour Gonçalo Ramos en fin de match, Achraf Hakimi a confirmé son statut de joueur indiscutable. Et Pierre Ménès estime que le latéral droit marocain est le meilleur joueur du PSG.

Le PSG a dû livrer une grosse bataille pour finalement s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone mercredi soir en Ligue des Champions (2-1 score final), alors que les hommes de Luis Enrique avaient pourtant concédé l'ouverture du score en première période. Achraf Hakimi, capitaine d'un soir en l'absence de Marquinhos, a rendu une très bonne copie, délivrant notamment une passe décisive sur le deuxième but du PSG en fin de match.

Ménès bluffé par Hakimi Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès décrypte cette performance du latéral droit marocain du PSG : « Il nous a montré encore une nouvelle palette de ce qu’est Achraf Hakimi. Il a vraiment joué latéral droit, il est vraiment sur le côté qu’il a animé. Il a délivré cet amour de passe décisive pour Ramos », constate l'ancien consultant de Canal +.