Nouveaux joueurs au PSG : La nouvelle surprise de Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Après sa victoire contre le FC Barcelone, le PSG se rend sur la pelouse du LOSC ce dimanche. Et l’effectif de Luis Enrique est toujours décimé par les blessures. Le coach espagnol pourrait donc préparer une nouvelle surprise et intégrer de nouveaux joueurs à son groupe pour le déplacement dans le Nord.

Ce mercredi, le PSG a montré de très grandes ressources en s’imposant contre le FC Barcelone malgré son effectif décimé par les blessures (1-2). Les Rouge-et-Bleu sont désormais tournés vers leur déplacement de ce dimanche sur la pelouse du LOSC. Et les absents sont toujours nombreux dans le groupe de Luis Enrique.

Le PSG compte toujours de nombreux absents pour le LOSC En effet, le PSG est toujours privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale. Marquinhos est également forfait pour le match contre le LOSC, tout comme Fabian Ruiz. Luis Enrique va donc devoir une nouvelle fois faire marcher ses méninges pour garder une certaine compétitivité dans son groupe.