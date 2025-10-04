Ousmane Dembélé : L'annonce qui va faire scandale au PSG !

C'est une décision qui a du mal à passer en Espagne. Le Ballon d'Or obtenu par Ousmane Dembélé continue de faire parler. Il faut dire que même Xavi estime que Lamine Yamal méritait de remporter le trophée cette saison. Une sortie qui devrait faire parler au PSG.
Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé décrochait le premier Ballon d'Or de sa carrière, devançant assez largement Lamine Yamal au classement final. Et pourtant, en Espagne, on continue d'affirmer que l'ailier du Barça aurait mérité de dominer le numéro 10 du PSG. A l'image de Xavi.
Pour Xavi, Yamal méritait le Ballon d'Or
« Cette fois-ci, les titres collectifs ont pesé plus lourd. Pour moi, il le méritait clairement. Vitinha, Salah, Pedri et Raphinha aussi... Beaucoup le méritent, mais au final, ce sont les titres qui pèsent le plus. Lamine va le gagner. J'en suis convaincu, mais quand son équipe remportera la Ligue des champions ou la Coupe du monde », lâche-t-il dans une interview accordée à MARCA avant de revenir sur les grands débuts de Lamine Yamal qu'il avait lancé au Barça.
«Pour moi, il le méritait clairement»
« Je suis très fier de ce que fait Lamine et d'avoir eu l'occasion de lui donner sa chance. Je l'ai trouvé très préparé malgré ses quinze ans. Je l'ai trouvé très sûr de lui, très doué, il se démarquait à l'entraînement. Il n'avait peur de rien. Dès le premier jour, il a fait la différence. Pour moi, c'est l'un des élus et il peut marquer une époque dans le football mondial. Il n'a aucun complexe, aucune crainte », ajoute Xavi.