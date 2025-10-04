Ousmane Dembélé : L'annonce qui va faire scandale au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une décision qui a du mal à passer en Espagne. Le Ballon d'Or obtenu par Ousmane Dembélé continue de faire parler. Il faut dire que même Xavi estime que Lamine Yamal méritait de remporter le trophée cette saison. Une sortie qui devrait faire parler au PSG.

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé décrochait le premier Ballon d'Or de sa carrière, devançant assez largement Lamine Yamal au classement final. Et pourtant, en Espagne, on continue d'affirmer que l'ailier du Barça aurait mérité de dominer le numéro 10 du PSG. A l'image de Xavi.

Pour Xavi, Yamal méritait le Ballon d'Or « Cette fois-ci, les titres collectifs ont pesé plus lourd. Pour moi, il le méritait clairement. Vitinha, Salah, Pedri et Raphinha aussi... Beaucoup le méritent, mais au final, ce sont les titres qui pèsent le plus. Lamine va le gagner. J'en suis convaincu, mais quand son équipe remportera la Ligue des champions ou la Coupe du monde », lâche-t-il dans une interview accordée à MARCA avant de revenir sur les grands débuts de Lamine Yamal qu'il avait lancé au Barça.