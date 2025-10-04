Un attaquant du PSG humilie le Barça, l'Espagne va halluciner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, Gonçalo Ramos s'est une nouvelle fois montré décisif lors de son entrée en jeu en inscrivant le but de la victoire face au FC Barcelone. Lors des célébrations des joueurs avec leurs supporters, l'attaquant portugais a glissé un petit mot à Achraf Hakimi qui montre bien que le PSG était en terrain conquis.

Opposé au FC Barcelone lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, le PSG a répondu présent en arrachant encore une victoire en terre catalane. Un succès qui rappelle les précédents, à commencer par cette victoire 4-1 en avril 2024. Gonçalo Ramos en garde visiblement un bon souvenir, lui qui a répondu aux déclarations un peu arrogantes de ses adversaires en zone mixte.

« On est à la maison ici, non ? » Dans une vidéo partagée par le PSG à propos du match contre le Barça, on peut apercevoir les joueurs en train de chanter avec leurs supporters après le coup de sifflet final. On entend alors Gonçalo Ramos glisser discrètement un petit mot à Achraf Hakimi. « On est à la maison ici, non ? » dit-il, une manière de confirmer la mainmise du PSG sur le FC Barcelone.