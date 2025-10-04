PSG - Dembélé : Luis Enrique s’évite une nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, les pépins physiques s’enchaînent au PSG. L’effectif parisien est décimé par les blessures plus ou moins importantes. Luis Enrique a donc mis en place un système chez les pensionnaires de la Ligue 1 afin de prévenir toute potentielle nouvelle catastrophe similaire à celle avec Ousmane Dembélé.

Le PSG est frappé par la malédiction depuis plusieurs semaines maintenant. Le club de la capitale paye très certainement le prix fort de sa saison 2024-2025 à rallonge, qui s’est terminée par une finale de Coupe du monde des clubs en juillet dernier. En effet, les pépins physiques plus ou moins importants s’enchaînent chez les Rouge-et-Bleu depuis un petit moment.

Ousmane Dembélé absent depuis la dernière trêve internationale Le PSG a d’ailleurs perdu des joueurs importants, comme Ousmane Dembélé. Blessé avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale, le Ballon d’Or 2025 n’a plus rejoué avec les pensionnaires de la Ligue 1 depuis. L’attaquant de 28 ans s’est d’ailleurs récemment envolé pour le Qatar afin d’y poursuivre sa rééducation et ne devrait revenir sur Paris que ce lundi.