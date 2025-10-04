Dembélé - Ballon d’Or : L’annonce hallucinante !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’un très bon début de saison avec Sunderland en Premier League, avec 3 buts en 6 matchs, Wilson Isidor rêve plus grand. L’attaquant âgé de 25 ans a pour objectif de disputer la Coupe du monde, avec l’équipe de France ou Haïti, qui l’a déjà contacté, et se dit inspirer par le Ballon d’Or remporté par Ousmane Dembélé, qu’il a pu observer quand il était au centre de formation de Rennes.

Surprise de ce début de saison en Premier League, Sunderland a pu compter son buteur Wilson Isidor. Auteur de 13 réalisations la saison dernière en Championship, l’attaquant âgé de 25 ans en est déjà à 3 en 6 matchs disputés depuis la reprise et rêve de Coupe du monde.

«La Coupe du monde, ça reste forcément un rêve» « Mes objectifs ? On va se concentrer sur Manchester United (rire). J'aimerais me fixer l'objectif d'aller à la Coupe du monde, ça reste forcément un rêve. J'ai deux possibilités : la France et Haïti. Haïti m'a déjà approché, mais je n'ai pas encore arrêté de décision. Je me concentre déjà sur mon club. En équipe de France, je connais les mecs, j'ai joué avec eux ou contre eux », a confié Wilson Isidor, dans un entretien accordé à L’Équipe.