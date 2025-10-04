Dembélé - Ballon d’Or : L’annonce hallucinante !

Auteur d’un très bon début de saison avec Sunderland en Premier League, avec 3 buts en 6 matchs, Wilson Isidor rêve plus grand. L’attaquant âgé de 25 ans a pour objectif de disputer la Coupe du monde, avec l’équipe de France ou Haïti, qui l’a déjà contacté, et se dit inspirer par le Ballon d’Or remporté par Ousmane Dembélé, qu’il a pu observer quand il était au centre de formation de Rennes.
Surprise de ce début de saison en Premier League, Sunderland a pu compter son buteur Wilson Isidor. Auteur de 13 réalisations la saison dernière en Championship, l’attaquant âgé de 25 ans en est déjà à 3 en 6 matchs disputés depuis la reprise et rêve de Coupe du monde.
«La Coupe du monde, ça reste forcément un rêve»
« Mes objectifs ? On va se concentrer sur Manchester United (rire). J'aimerais me fixer l'objectif d'aller à la Coupe du monde, ça reste forcément un rêve. J'ai deux possibilités : la France et Haïti. Haïti m'a déjà approché, mais je n'ai pas encore arrêté de décision. Je me concentre déjà sur mon club. En équipe de France, je connais les mecs, j'ai joué avec eux ou contre eux », a confié Wilson Isidor, dans un entretien accordé à L’Équipe.
«Le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, c'est inspirant»
Le parcours d’Ousmane Dembélé, qu’il a pu observer lorsqu’il était au centre de formation de Rennes, est une source d’inspiration pour lui : « Quand je vois le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé, c'est inspirant. Il arrive de nulle part. Il était à Rennes, on l'a connu au centre de formation quand j'y étais. Et il a réussi à se remettre sur le bon chemin avec un bon entourage et une bonne mentalité. Un exemple à suivre. »