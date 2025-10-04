PSG : Humiliation à l’étranger, il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG a donné une leçon de football au FC Barcelone (1-2). Malgré de nombreux blessés côté parisien, le Barça n’a jamais semblé être en mesure de remporter la rencontre, surpassé par les hommes de Luis Enrique. Président du club blaugrana, Joan Laporta est revenu ce samedi sur cette grosse déroute.

Un choc parfaitement géré par le PSG. Le club de la capitale est allé chercher un énorme succès en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, et ce malgré plusieurs blessés de rang au sein de la formation de Luis Enrique.

Le Barça balayé par le PSG Du côté du Barça en revanche, c’est tout l’inverse. Malgré une belle entame de match, les Catalans n’ont fait ensuite que reculer, totalement dominés par le PSG sur leur propre pelouse. Forcément, cette défaite fait mal aux Blaugranas, même si selon Joan Laporta, les siens vont repartir de plus belle. « Nous nous voyons avec la force de continuer », affirme le président du Barça, relayé par Mundo Deportivo.