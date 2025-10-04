PSG : Humiliation à l’étranger, il répond cash !

Mercredi soir, le PSG a donné une leçon de football au FC Barcelone (1-2). Malgré de nombreux blessés côté parisien, le Barça n’a jamais semblé être en mesure de remporter la rencontre, surpassé par les hommes de Luis Enrique. Président du club blaugrana, Joan Laporta est revenu ce samedi sur cette grosse déroute.
Un choc parfaitement géré par le PSG. Le club de la capitale est allé chercher un énorme succès en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, et ce malgré plusieurs blessés de rang au sein de la formation de Luis Enrique.
Le Barça balayé par le PSG
Du côté du Barça en revanche, c’est tout l’inverse. Malgré une belle entame de match, les Catalans n’ont fait ensuite que reculer, totalement dominés par le PSG sur leur propre pelouse. Forcément, cette défaite fait mal aux Blaugranas, même si selon Joan Laporta, les siens vont repartir de plus belle. « Nous nous voyons avec la force de continuer », affirme le président du Barça, relayé par Mundo Deportivo.
« Ils sont conscients qu’il y a des choses à corriger »
« J’ai été avec Flick, avec les joueurs et avec Deco, et leur réaction m’a plu : ils sont conscients qu’il y a des choses à corriger. Il vaut mieux maintenant que plus tard, parce que je les vois motivés pour lutter pour la Ligue des Champions. Nos joueurs ne se rendront jamais », conclut Joan Laporta.