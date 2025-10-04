PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, Luis Enrique valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de son début de saison poussif, Warren Zaïre-Emery n'a pas été appelé par Didier Deschamps lors des deux premiers rassemblements de la saison. Cependant, le milieu de terrain du PSG a fait son retour avec les Espoirs. Un changement d'équipe validé par Luis Enrique.

Après un début de carrière tonitruant, Warren Zaïre-Emery marque le pas ces derniers mois au point de perdre sa place de titulaire au PSG, mais également en équipe de France. Cela fait effectivement deux rassemblements de suite que le milieu de terrain parisien n'est pas convoqué par Didier Deschamps. En revanche, cette fois-ci, Warren Zaïre-Emery a été appelé par Gérald Baticle et fait son retour avec les Espoirs. Et cela pourrait être bénéfique au jeune milieu de terrain selon Luis Enrique.

Zaïre-Emery de retour avec les espoirs « Une bonne chose ? Ce que je pense, c'est que ça dépend de la mentalité de chaque joueur. C'est très individuel », confie-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer la situation globale des jeunes joueurs du PSG, de plus en plus utilisés.