PSG : Zaïre-Emery change d'équipe, Luis Enrique valide !

Compte tenu de son début de saison poussif, Warren Zaïre-Emery n'a pas été appelé par Didier Deschamps lors des deux premiers rassemblements de la saison. Cependant, le milieu de terrain du PSG a fait son retour avec les Espoirs. Un changement d'équipe validé par Luis Enrique.
Après un début de carrière tonitruant, Warren Zaïre-Emery marque le pas ces derniers mois au point de perdre sa place de titulaire au PSG, mais également en équipe de France. Cela fait effectivement deux rassemblements de suite que le milieu de terrain parisien n'est pas convoqué par Didier Deschamps. En revanche, cette fois-ci, Warren Zaïre-Emery a été appelé par Gérald Baticle et fait son retour avec les Espoirs. Et cela pourrait être bénéfique au jeune milieu de terrain selon Luis Enrique.
Zaïre-Emery de retour avec les espoirs
« Une bonne chose ? Ce que je pense, c'est que ça dépend de la mentalité de chaque joueur. C'est très individuel », confie-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer la situation globale des jeunes joueurs du PSG, de plus en plus utilisés.
Luis Enrique valide
« Il y a une connexion réelle, vraie. C'est facile. On travaille tous ensemble. Quand les joueurs arrivent en A, ils peuvent performer dès le premier jour. Les jeunes sont très ouverts, très courageux. J'ai fait une blague il y a deux minutes sur Quentin Ndjantou. Contre le Barça, j'étais plus nerveux que lui (sourire) ! C'est surprenant, mais c'est joli de voir cette mentalité. J'aime ça », ajoute Luis Enrique.