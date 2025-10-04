Une signature de «très haut niveau» est confirmée au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, le PSG a décidé de totalement changer de projet. Sous l'impulsion de Luis Campos, Luis Enrique a ainsi débarqué sur le banc parisien, et a même prolongé son bail entre temps jusqu'en 2027. Et pour Xavi, c'est une énorme signature réalisée par le PSG.

C'est probablement l'un des plus jolis coups du PSG sous l'ère QSI. En 2023, le club de la capitale décide de confier son équipe à Luis Enrique qui remplace donc Christophe Galtier. Un choix que les Parisiens ne regrettent évidemment pas compte tenu de la victoire en Ligue des champions. Mais même avant cela, le technicien espagnol avait prolongé son contrat jusqu'en 2027. Xavi, qui a évolué sous les ordres de Luis Enrique lors de sa dernière saison au Barça avant d'aller au Qatar, reconnaît d'ailleurs qu'il s'agit de l'un des meilleurs entraîneurs des dix dernières années.

Xavi s'enflamme pour Luis Enrique « C'est un entraîneur de très haut niveau, qui a fait un excellent travail à Barcelone. Nous avons remporté le triplé avec lui et en jouant très bien », lâche l'ancien milieu de terrain catalan dans une interview accordée à MARCA, avant de poursuivre.