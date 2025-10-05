«Dans une difficulté colossale», le PSG appelé à l’aide !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Premier buteur du PSG en Coupe d’Europe, Nambatingue Toko a donc laissé son nom dans l’histoire du club de la capitale. Mais voilà qu’aujourd’hui, le Tchadien se retrouve dans une situation très difficile. Pour lui venir en aide, Francis Llacer, ancien joueur du PSG et qui a côtoyé Toko, n’a pas hésité à interpeller la direction parisienne pour faire un petit geste.

Passé par le PSG entre 1980 et 1985, Nambatingue Toko a marqué l’histoire du club de la capitale. En effet, en 1982, face au Lokomotiv Moscou, le Tchadien inscrit le premier but de l’histoire du PSG en Coupe d’Europe. C’est notamment pour cela que Francis Llacer aimerait bien que Paris lui vienne en aide alors que Toko traverse une période difficile, connaissant des problèmes de santé mais aussi financiers.

« J'en profite pour inciter le PSG à trouver un moyen de l’aider » « L’entraîneur qui m’a le plus marqué ? Toko. Je l'admirais déjà quand il était attaquant du PSG (1980-1985) et j'ai eu la chance de le connaître comme entraîneur adjoint dans les années 1990. C'était un rayon de soleil, avec toujours le mot juste pour te rassurer dans les moments difficiles. Malheureusement, Toko est aujourd'hui dans une difficulté colossale au niveau de sa santé et sur le plan financier. J'en profite pour inciter le PSG à trouver un moyen de l'aider, ne serait-ce qu'en lui envoyant un maillot avec l'étoile, floqué à son nom. Ce serait un moyen d'honorer un joueur qui a marqué l'histoire du club », a confié Francis Llacer, ancien joueur du PSG, pour L’Equipe.