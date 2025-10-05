Qui doit remplacer Ousmane Dembélé au PSG ?

Blessé depuis la trêve internationale du mois de septembre, Ousmane Dembélé ne devrait pas rejouer avant la réception de Strasbourg. En attendant le grand retour de son numéro 10, Luis Enrique doit encore bricoler pour le poste d'avant-centre. Selon vous, qui mérite de remplacer Ousmane Dembélé avant son retour dans le XI du PSG ? A vos votes !

Convoqué par Didier Deschamps lors de la dernière trêve internationale, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure le 5 septembre. Victime d'une lésion à l'ischio jambier droit, l'international français a déjà manqué près d'un mois de compétition avec le PSG .

Toujours blessé, Ousmane Dembélé ne fait pas partie de la liste de 23 joueurs de Didier Deschamps pour le rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France . Mais heureusement pour le PSG , son numéro 10 devrait être de retour dès la reprise.

PSG : Mayulu, le choix idéal ?

D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe, Ousmane Dembélé pourrait retrouver le groupe de Luis Enrique le 17 octobre, et ce, pour la réception du RC Strasbourg. Toutefois, l'attaquant de 28 ans devrait encore patienter avant de retrouver une place de titulaire au PSG. En attendant, quelqu'un doit prendre sa place dans le XI parisien.

Selon vous, qui mérite le plus d'être titularisé à la pointe de l'attaque du PSG avant le grand retour d'Ousmane Dembélé ?

Si Gonçalo Ramos est avant-centre de formation, il déçoit lorsqu'il est aligné d'entrée. D'ailleurs, il excelle quand il démarre les rencontres sur le banc, étant le meilleur buteur de l'histoire du PSG en tant que remplaçant. Luis Enrique peut donc tenter à nouveau de recentrer l'un de ses ailiers, ou continuer à miser sur Senny Mayulu, qui a fait forte impression quand on a fait appel à lui à ce poste, notamment contre le FC Barcelone ce mercredi soir.

C'est le moment de voter !