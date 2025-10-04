Le PSG annonce déjà une nouvelle signature ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après son beau succès à Barcelone cette semaine, le PSG se déplacera à Lille ce dimanche soir avant la trêve internationale. Une rencontre forcément particulière pour Lucas Chevalier. L’ancien gardien lillois a renforcé les buts parisiens cet été, au plus grand plaisir de Luis Enrique qui le voit s’inscrire dans la durée à Paris.

Le PSG pourrait conclure sa belle semaine sur une note très positive. Après avoir battu le FC Barcelone en Ligue des Champions, la formation de Luis Enrique se déplace sur la pelouse du LOSC en Ligue 1 ce dimanche soir.

Un match particulier pour Chevalier Ce choc en championnat marquera notamment le retour de Lucas Chevalier en terres lilloises. Formé au LOSC et ayant brillé dans le but des Dogues la saison dernière, le gardien de 23 ans est attendu au tournant. Connaissant des débuts intéressants au PSG, le numéro 30 est amené à s’inscrire dans la durée au sein du club de la capitale. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a affirmé que Chevalier resterait longtemps à Paris.