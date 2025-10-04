PSG : Lucas Chevalier rentre chez lui, Luis Enrique confirme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG a mis la main sur Lucas Chevalier pour en faire son nouveau gardien à la place de Gianluigi Donnarumma. Le Français de 23 ans réalise des débuts plutôt positifs et il s'apprête à retrouver son ancien club avec ses coéquipiers. En effet, les hommes de Luis Enrique défient le LOSC ce dimanche. Pour Luis Enrique, ce match sera comme tous les autres.

Ce dimanche, la 7ème journée de Ligue 1 se terminera par un duel haletant entre le LOSC et le PSG à Lille. Lucas Chevalier retrouvera donc un stade et une équipe qu'il connaît très bien. Le gardien français sera évidemment attendu au tournant mais Luis Enrique semble lui faire confiance sur ce point.

Lucas Chevalier sera bien à Lille Parfois, affronter son ancien club peu de temps après son départ peut être un élément difficile à gérer. Pour Luis Enrique, il n'y a pas de réflexion à avoir : Lucas Chevalier devra se montrer présent et solide. « Un vrai test demain pour lui ? Non. Oui il y aura un côté sentimental pour lui, il retrouvera sa maison. Mais on l'a signé parce qu'on pense qu'il peut être important. Ce n'est pas un examen pour lui demain » confirme l'entraîneur espagnol en conférence de presse.