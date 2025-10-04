Chevalier - PSG : «C'est absurde», l'énorme coup de gueule !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur de premiers pas contrastés au PSG entre quelques erreurs et certains exploits, notamment sur penalty, Lucas Chevalier continue de prendre ses marques. Mais il peut compter sur le soutien de Dominique Séverac. Le journaliste du Parisien n'hésite pas à défendre l'ancien portier du LOSC.

Interpellé sur le niveau de Lucas Chevalier, sauvé par Illia Zabarnyi puis Achraf Hakimi à Barcelone, Dominique Séverac n'a pas manqué de pousser un coup de gueule. Le journaliste du Parisien juge effectivement «absurdes» les critiques à l'égard du nouveau gardien du PSG.

Séverac défend Chevalier « Il n'y a pas eu but donc erreur peut-être mais pas majeure. Que dit-on du ballon perdu de Vitinha alors ? Et on renvoie le Portugais sur le banc ? Vous vous souvenez des débuts de Vitinha au PSG ? Et donc Chevalier, pour vous, c'est sûr, c'est définitif, il n'a pas le niveau au bout de 9 matchs ? Je trouve cet avis absurde », affirme-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.