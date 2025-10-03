68M€ : La presse espagnole annonce «le meilleur au monde» au PSG !

Pierrick Levallet

Même avec des absents de poids comme Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG s’est imposé ce mercredi sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions. Le club de la capitale a notamment pu compter sur un Achraf Hakimi des grands soirs, qui a fait honneur à sa réputation selon la presse espagnole.

Sa sixième place au classement du Ballon d’Or 2025 ne l’a pas miné, bien au contraire. Ce mercredi soir, Achraf Hakimi a fait honneur à sa réputation contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Le latéral droit du PSG, passeur décisif pour Gonçalo Ramos, a réalisé une excellente prestation en terre catalane.

Hakimi a fait honneur à sa réputation contre Barcelone Et la presse espagnole n’a visiblement pas été déçue. SPORT affirme qu’Achraf Hakimi a démontré parfaitement pourquoi il était le « meilleur au monde » au poste de latéral droit contre le FC Barcelone. Le PSG a déboursé 68M€ pour s’attacher les services de l’international marocain, et a eu raison d’investir autant sur lui au vu de son rendement sous les ordres de Luis Enrique.