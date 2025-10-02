Officiel - PSG : Hakimi est annoncé dans une autre équipe !

Amadou Diawara

Lors de la trêve internationale du mois d'octobre, le Maroc a rendez-vous avec Bahreïn et avec le Congo. Pour ces deux rencontres, Walid Regragui a décidé de faire appel à son capitaine Achraf Hakimi. En effet, le défenseur du PSG fait partie de la liste du sélectionneur des Lions de l'Atlas pour le prochain rassemblement.

Le Maroc va disputer deux rencontres lors de la trêve internationale du mois d'octobre. En effet, les Lions de l'Atlas vont affronter Bahreïn en amical jeudi prochain, avant de se frotter au Congo cinq jours plus tard, et ce, pour le compte de la 10ème et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

Octobre : Le Maroc affronte Bahreïn et le Congo Premier du groupe E avec 21 points, le Maroc est d'ores et déjà qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Malgré tout, Walid Regragui refuse de se passer des services d'Achraf Hakimi pour le prochain rassemblement des Lions de l'Atlas.