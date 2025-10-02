PSG : Hakimi répond à Yamal, Mbappé intervient !

Avant le coup d'envoi de Barça-PSG, Lamine Yamal a mis la pression au club parisien via Instagram. Alors que l'écurie rouge et bleu a battu le Barça, Achraf Hakimi a répondu indirectement au crack espagnol sur le réseau social. Ce qui a fait réagir Kylian Mbappé, le numéro 10 du Real Madrid.
De retour de blessure depuis peu, Lamine Yamal a annoncé la couleur avant Barça-PSG ce mercredi après-midi. En effet, le crack de 18 ans a mis la pression au club parisien à sa manière. « La pression. La pression change tout. Certaines personnes se concentrent quand vous leur mettez la pression, d'autres plient. Pouvez-vous faire appel à votre talent à volonté ? Pouvez-vous faire le boulot dans le délai imparti ? Pouvez-vous dormir la nuit ? », entend-t-on dans une story de Lamine Yamal publiée sur Instagram. A la fin de ce post, le numéro 10 du FC Barcelone a écrit le message suivant : « Je suis de retour et la mission est de retour ».
Hakimi rappelle subtilement que le PSG est champion en C1
Alors que le PSG s'est imposé à Barcelone ce mercredi soir (2-1), Achraf Hakimi a répondu indirectement à Lamine Yamal sur Instagram. En effet, le numéro 2 de Luis Enrique a posté plusieurs photos du match, avec la légende suivante : « Champions League Night ». Et sur le dernier cliché, on peut voir l'acteur Jamie Foxx tenir sa ceinture de champion du monde de boxe, et ce, dans la mini-série où il incarne Mike Tyson. Une manière de rappeler que le PSG est tenant du titre en Ligue des Champions.
«Toi là, c’est trop hein»
Interpellé par la publication d'Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a tenu à réagir. « Toi là, c’est trop hein », a écrit l'actuel numéro 10 du Real Madrid, ajoutant un emoji admiratif.