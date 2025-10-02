PSG : Hakimi répond à Yamal, Mbappé intervient !

Amadou Diawara

Avant le coup d'envoi de Barça-PSG, Lamine Yamal a mis la pression au club parisien via Instagram. Alors que l'écurie rouge et bleu a battu le Barça, Achraf Hakimi a répondu indirectement au crack espagnol sur le réseau social. Ce qui a fait réagir Kylian Mbappé, le numéro 10 du Real Madrid.

De retour de blessure depuis peu, Lamine Yamal a annoncé la couleur avant Barça-PSG ce mercredi après-midi. En effet, le crack de 18 ans a mis la pression au club parisien à sa manière. « La pression. La pression change tout. Certaines personnes se concentrent quand vous leur mettez la pression, d'autres plient. Pouvez-vous faire appel à votre talent à volonté ? Pouvez-vous faire le boulot dans le délai imparti ? Pouvez-vous dormir la nuit ? », entend-t-on dans une story de Lamine Yamal publiée sur Instagram. A la fin de ce post, le numéro 10 du FC Barcelone a écrit le message suivant : « Je suis de retour et la mission est de retour ».

Hakimi rappelle subtilement que le PSG est champion en C1 Alors que le PSG s'est imposé à Barcelone ce mercredi soir (2-1), Achraf Hakimi a répondu indirectement à Lamine Yamal sur Instagram. En effet, le numéro 2 de Luis Enrique a posté plusieurs photos du match, avec la légende suivante : « Champions League Night ». Et sur le dernier cliché, on peut voir l'acteur Jamie Foxx tenir sa ceinture de champion du monde de boxe, et ce, dans la mini-série où il incarne Mike Tyson. Une manière de rappeler que le PSG est tenant du titre en Ligue des Champions.