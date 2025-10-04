Transfert à 40M€ au PSG, il annonce du lourd !

Alexis Brunet

Cet été, Lucas Chevalier a fait un grand bon en avant dans sa carrière. Le gardien de but est passé de Lille au PSG contre un chèque de 40M€. L’entraîneur du LOSC Bruno Génésio n’est pas surpris de l’arrivée de son ancien poulain à Paris et il estime qu’il va y réaliser du très bon travail.

Après son succès sur la pelouse du FC Barcelone mercredi soir en Ligue des champions (2-1), le PSG se déplace dimanche soir sur la pelouse de Lille. Un choc entre deux bonnes équipes de Ligue 1, mais cela sera surtout l’occasion pour Lucas Chevalier de faire son grand retour dans le nord de la France.

Chevalier est passé du LOSC au PSG cet été Au total, entre sa formation et son passage chez les professionnels, Lucas Chevalier sera resté onze ans au LOSC. Le Français y est devenu l’un des meilleurs portiers de Ligue 1 et il a fait le choix cet été de poursuivre sa progression en rejoignant le PSG. Le club de la capitale a dépensé 40M€ pour le faire venir auxquels peuvent s’ajouter 15M€ de bonus.