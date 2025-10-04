PSG : L'OM prend un gros coup de pression en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En devenant la première équipe à battre le PSG cette saison, l'OM affiche une forme étincelante et veut poursuivre cette belle dynamique. Le club a confirmé en battant Strasbourg et l'Ajax Amsterdam et il fallait bien se rattraper après ce tout début de saison difficile. Mais les attentes seront désormais énormes sur les hommes de Roberto De Zerbi.

De retour à la lutte pour la tête de la Ligue 1, l'OM dispute ce samedi son 7ème match de championnat face à Metz, la lanterne rouge. Après avoir livré de belles prestations ces dernières semaines, la défaite est interdite face à une équipe largement à la portée des Marseillais sur le papier. Damien Perquis avertit toutefois sur les attentes placées sur l'OM.

L'OM impressionnant Profitant enfin de son effectif au complet, l'OM a pu commencer à déployer son jeu, retrouvant tout de suite de l'efficacité sur le terrain. Les hommes de Roberto De Zerbi ont prouvé que la victoire face au PSG n'était pas juste un coup de chance. « Ils étaient attendus parce que quand tu bats Paris et de la façon dont ils l'ont fait, parce que pour moi, ils ont été meilleurs qu'eux et y'avait rien à dire, il fallait confirmer derrière. Tu joues bien et au caractère, ils ont battu Strasbourg, qui est l'équipe qui a la hype du moment, dans les arrêts de jeu. Derrière, la confirmation, elle est encore plus grande quand tu bats l'Ajax, même si ce n'est pas l'Ajax des 8-10 dernières années, mais ça reste l'Ajax. Tu es en Ligue des Champions, de retour au Vélodrome, on t'attend. Tu as une pression qui est hors norme et tu mets une telle valise à l'Ajax, la confirmation elle est là » déclare Damien Perquis dans l'After Foot de RMC.