Officiel : L’OM annonce le départ de son entraîneur !

Mis à pied depuis le mois d’août, l’OM a officialisé ce samedi le départ de Frédéric Gonçalves, l’entraîneur de son équipe féminine. Comme c’était déjà le cas, Dalin Anrifani, son adjoint, assurera l’intérim sur le banc des Marseillaises, en attendant la nomination de Corinne Diacre, attendue lundi dans la cité phocéenne et qui devrait s’engager pour deux ans.
S’il n’officie plus depuis plus d’un mois, l’OM a officialisé ce samedi le départ de Frédéric Gonçalves. Entraîneur de l’équipe féminine du club olympien, il avait été mis à pied fin août et remplacé provisoirement dans ses fonctions par son adjoint Dalin Anrifani.
« L’Olympique de Marseille annonce la rupture anticipée de sa collaboration avec Frédéric Gonçalves, qui n’assurera plus ses fonctions d’entraîneur de l’équipe féminine. Dans l’attente de la nomination prochaine d’un nouvel entraîneur, Dalin Anrifani, entraîneur adjoint, continuera d’assurer l’intérim à la tête de l’équipe », a annoncé l’OM dans un communiqué.
Corinne Diacre attendue lundi à Marseille
L’OM devrait très bientôt accueillir le remplaçant de Frédéric Gonçalves en la personne de Corinne Diacre. D’après les informations de La Provence, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France, sans poste depuis son éviction en mars 2023, est attendue ce lundi à Marseille et va s’engager pour deux ans avec Les Marseillaises.