Officiel : L’OM annonce le départ de son entraîneur !

Mis à pied depuis le mois d’août, l’OM a officialisé ce samedi le départ de Frédéric Gonçalves, l’entraîneur de son équipe féminine. Comme c’était déjà le cas, Dalin Anrifani, son adjoint, assurera l’intérim sur le banc des Marseillaises, en attendant la nomination de Corinne Diacre, attendue lundi dans la cité phocéenne et qui devrait s’engager pour deux ans.

«L’Olympique de Marseille annonce la rupture anticipée de sa collaboration avec Frédéric Gonçalves» « L’Olympique de Marseille annonce la rupture anticipée de sa collaboration avec Frédéric Gonçalves, qui n’assurera plus ses fonctions d’entraîneur de l’équipe féminine. Dans l’attente de la nomination prochaine d’un nouvel entraîneur, Dalin Anrifani, entraîneur adjoint, continuera d’assurer l’intérim à la tête de l’équipe », a annoncé l’OM dans un communiqué.