«Il me fait flipper» : Le transfert qui sème la panique à Paris !

Après sa belle saison en Ligue 2, le Paris FC s'est offert le droit de disputer une saison dans l'élite du championnat, une grande première depuis les années 1970. Pour l'aider dans sa quête, le club de la capitale a recruté activement cet été. Parmi les recrues, Otavio présente pour le moment un bilan peu convaincant.

Défenseur central brésilien de 23 ans, Otavio réalise pour le moment un début de saison plutôt discret avec sa nouvelle équipe. Le Paris FC a validé son transfert en provenance du FC Porto pour une somme autour des 20M€ et forcément, le club attend beaucoup de lui. Damien Perquis n'a pas caché son inquiétude concernant les capacités actuelles d'Otavio.

Otavio inquiète beaucoup à Paris Malgré la victoire du Paris FC vendredi face à Lorient (2-0), l'apport d'Otavio en défense est encore loin d'être satisfaisant. « J'ai vraiment de plus en plus un doute sur lui. J'espère que ce n'est que les 6 mois d'adaptation qu'on conseille à un joueur, parce que pour le moment, il me fait un petit peu flipper. Contre une autre équipe, ça aurait pu être un peu plus dangereux, mais Lorient est vraiment décevant » confie Damien Perquis dans l'After Foot de RMC.