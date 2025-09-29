Du Paris FC au PSG, la signature que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Avec les nombreuses blessures auxquelles le PSG doit faire face, le club de la capitale a décidé de miser sur la jeunesse. Luis Enrique a notamment lancé Quentin Ndjantou ce samedi contre l’AJ Auxerre. Le crack de 18 ans a signé chez les Rouge-et-Bleu, alors qu’il semblait s’épanouir au Paris FC il y a quelques années.

Le PSG est touché par une véritable malédiction en ce moment. À l’approche de son choc face au FC Barcelone en Ligue des champions, le club de la capitale doit composer avec de nombreuses blessures. Mais cette catastrophe est une bénédiction pour d’autres. Le secteur offensif parisien étant décimé, Luis Enrique a décidé de miser sur la jeunesse.

Ndjantou a fait ses premiers pas au PSG... L’entraîneur du PSG a en effet fait appel à cinq jeunes du centre de formation la semaine dernière pour maintenir une certaine intensité à l’entraînement. Quentin Ndjantou figurait notamment dans le lot. Le crack de 18 ans a d’ailleurs pu disputer ses premières minutes en Ligue 1 ce samedi contre l’AJ Auxerre. Sa signature au PSG a pourtant tout eu d’une surprise.