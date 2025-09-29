Greenwood : L’OM lance un avertissement !

Axel Cornic

Encore une fois, l’Olympique de Marseille nous a offert un mercato estival agité, avec pas moins d’une douzaine de recrues. Mais les stars de la saison dernière sont également restées et c’est le cas de Mason Greenwood, qui doit confirmer son statut de leader après avoir réalisé des débuts encourageants.

On annonçait un été calme en juin dernier, mais c’est l’inverse qui s’est passé. L’OM a encore une fois beaucoup changé et on a même eu droit à une énorme polémique dès la première journée de Ligue 1, avec le clash puis le départ d’Adrien Rabiot.

« Benatia et Longoria ont su bien recruter » Mais Roberto De Zerbi ne semble pas contrarié par cette évolution constante, comme il l’a fait savoir en conférence de presse. « Les nouvelles recrues ont apporté de la fraîcheur, de l’enthousiasme, de l’expérience et de la qualité. Le mérite en revient au club, à Benatia et Longoria qui ont su bien recruter » a expliqué le coach de l’OM, ce lundi.