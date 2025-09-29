Paris FC : Le cancer qui l'oblige à partir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien président de la FFF, Noël Le Graët a également dirigé le Paris FC il y a quelques années de cela. Arrivé à la tête de l'actuel club de Ligue 1 en décembre 2001, il est reparti deux ans plus tard, en décembre 2003. Un départ quelque peu forcé pour Le Graët, alors dans l'incapacité de bien diriger pour des raisons de santé.

Président du Paris FC entre 2001 et 2003, Noël Le Graët a permis au club parisien de retrouver le bon chemin financièrement parlant. Une expérience qui n'aura donc duré que deux ans et pour cause... L'ancien patron de la FFF a en effet dû quitter le PFC pour des raisons de santé, Le Graët étant à l'époque frappé par un cancer.

« Avec mon cancer, j’ai été éloigné pendant quelque temps » Revenant sur son passage à la tête du Paris FC pour Le Parisien, Noël Le Graët a évoqué les raisons de son départ en 2003. Il a alors expliqué : « On ne pouvait pas s’occuper d’un club lorsqu’on était aussi loin. Quand j’avais décidé de devenir président du PFC, j’étais souvent à Paris. Par la suite, avec mon cancer, j’ai été éloigné pendant quelque temps ».