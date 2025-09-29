Nouvelle recrue au RC Lens, c’est la surprise !

Axel Cornic

Après l’échec Will Still, les dirigeants du RC Lens ont décidé d’entamer un tout nouveau projet mené par Pierre Sage. Et les recrues ont été nombreuses au cours du dernier mercato estival, avec notamment le pari fait avec l’ancien crack parisien Odsonne Edouard.

Grosse surprise des dernières saison avec l’excellent travail fait par Franck Haise, le RC Lens a connu un petit coup d’arrêt. Mais ça semble bel et bien reparti avec le projet par Pierre Sage, qui a relancé l’équipe lensoise en signant quelques prestation de haut niveau, comme lors de la large victoire dans le derby face au LOSC (3-0).

Les paris du RC Lens Les dirigeants ont souhaité lui donner les moyens lors du dernier mercato, avec le RC Lens qui n’a pas manqué de faire parler de lui. C’est notamment le cas avec le pari Florian Thauvin, qui a retrouvé la Ligue 1 après son passage en Serie A avec l’Udinese. Et ce n’est pas la seule recrue qui pourrait faire parler cette saison…