Mercato : Désiré Doué, le PSG va toucher le jackpot !

Cela fait maintenant plus d’un an que Désiré Doué est un joueur du PSG. A l’été 2024, le club de la capitale sortait le chéquier pour recruter le crack français alors à Rennes. Un transfert pour lequel le prix était annoncé à 50M€. Le fait est que Doué va coûter finalement plus cher au PSG, mais ce n’est pas forcément un problème étant donné le pactole qu’il pourrait rapporter.

Arrivé au PSG en provenance de Rennes, Désiré Doué va finalement coûter plus cher qu’annoncé au club de la capitale. En effet, comme expliqué par Fabrice Hawkins pour 100% PSG, on va être au-delà des 50M€ initialement annoncés pour Doué : « Désiré Doué, c’est 50 millions d’euros, mais sans les bonus. Désiré Doué a coûté 70 millions d’euros au PSG ».

« Aujourd’hui il en vaut le double ou en tout cas plus que 70 millions d’euros » L’addition grimpe donc pour le PSG avec Désiré Doué, mais c’est loin d’être un problème. En effet, si l’international français va donc coûter plus cher que prévu au club de la capitale, sa valeur marchande a également connu un énorme bond. « Tous les bonus ont été levés, mais ce n’est pas grave pour le PSG car même s’ils ont lâché 70 aujourd’hui il en vaut le double ou en tout cas plus que 70 millions d’euros », a expliqué le journaliste de RMC.