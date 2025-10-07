«On change de président, il y a une nouvelle élection...» : Daniel Riolo balance cash sur la crise avec Macron

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La crise politique en France a atteint un niveau supplémentaire avec la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. Alors qu’une part importante des Français souhaite voir Emmanuel Macron démissionner, le journaliste Daniel Riolo estime que des élections anticipées ne suffiront pas à résoudre les problèmes du pays et appelle à repenser profondément le système politique actuel.

La France est plongée dans une instabilité politique majeure après la démission surprise de Sébastien Lecornu, l’éphémère Premier ministre nommé le 9 septembre par Emmanuel Macron. De quoi fragiliser un peu plus la position du président de la République, au plus bas dans les sondages et lâché par ses alliés. Alors qu’une majorité des citoyens est favorable à l'organisation de nouvelles élections législatives, mais aussi au départ d'Emmanuel Macron selon plusieurs sondages, Daniel Riolo, figure de l'After Foot et chroniqueur dans l'émission Estelle Midi, estime qu’un changement plus profond est nécessaire.

Daniel Riolo s’interroge sur la crise politique en France « Grosso modo, si on regarde un peu les enquêtes d’opinion, les Français veulent en majorité qu’on fasse une élection anticipée, la dissolution, qu’on renverse tout en gros, constate le journaliste de RMC. C’est du 80-20 à peu près partout, tous les commentateurs politiques et même les hommes politiques les plus proches de Macron veulent ça. »