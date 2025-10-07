«On change de président, il y a une nouvelle élection...» : Daniel Riolo balance cash sur la crise avec Macron

La crise politique en France a atteint un niveau supplémentaire avec la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. Alors qu’une part importante des Français souhaite voir Emmanuel Macron démissionner, le journaliste Daniel Riolo estime que des élections anticipées ne suffiront pas à résoudre les problèmes du pays et appelle à repenser profondément le système politique actuel.
La France est plongée dans une instabilité politique majeure après la démission surprise de Sébastien Lecornu, l’éphémère Premier ministre nommé le 9 septembre par Emmanuel Macron. De quoi fragiliser un peu plus la position du président de la République, au plus bas dans les sondages et lâché par ses alliés. Alors qu’une majorité des citoyens est favorable à l'organisation de nouvelles élections législatives, mais aussi au départ d'Emmanuel Macron selon plusieurs sondages, Daniel Riolo, figure de l'After Foot et chroniqueur dans l'émission Estelle Midi, estime qu’un changement plus profond est nécessaire.
Daniel Riolo s’interroge sur la crise politique en France
« Grosso modo, si on regarde un peu les enquêtes d’opinion, les Français veulent en majorité qu’on fasse une élection anticipée, la dissolution, qu’on renverse tout en gros, constate le journaliste de RMC. C’est du 80-20 à peu près partout, tous les commentateurs politiques et même les hommes politiques les plus proches de Macron veulent ça. »
« Si on ne sort pas de l’idée que véhicule la Ve de République, on n’avancera pas »
« Moi, je vais me projeter. On change de Président, il y a une nouvelle élection, en fait il se passe quoi derrière ? Il va falloir une Assemblée, qu’est-ce qui va se passer à l’Assemblée ? Qu’est-ce qui nous dit aujourd’hui que le vote des Français va donner une Assemblée différente ? Je vais vous dire mon opinion : si on ne sort pas de l’idée que véhicule la Ve République depuis le début, que c’est une figure tutélaire, un homme providentiel qui dirige notre République avec une Assemblée constituée d’une majorité absolue, si on ne sort pas de cette idée qui n’existe nulle part ailleurs, on n’avancera pas, estime Daniel Riolo. Je veux juste des gens responsables qui disent ‘on va travailler ensemble’ (…) Qu’ils arrêtent tous de donner des leçons aux uns et aux autres. »