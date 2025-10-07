«Des salaires de malade», Riolo balance sur un club français

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi soir, dans l'After Foot, Daniel Riolo s'est exprimé sur la situation actuelle du côté de Rennes. Il a alors été question d'une guerre des clans au sein du club breton. Ainsi, depuis peu, on retrouverait notamment la bande des Lensois avec notamment un certain Arnaud Pouille. C'est ainsi que le président exécutif de Rennes a été accusé de lâcher des sommes folles à certains joueurs.

Comme l'a révélé Daniel Riolo, Habib Beye serait actuellement en danger au Stade Rennais. Il faut dire que le club breton serait éclaté en coulisses et on retrouverait différents clans. « Il n'y a pas de pouvoir, ou que c'est un pouvoir complètement morcelé, disloqué », a expliqué le journaliste de RMC, qui a ensuite balancé sur le clan des Lensois et Arnaud Pouille, actuel président éxecutif de Rennes.

« Donner des salaires de malade à ses petits chouchous lensois » « Le clan des Lensois est dirigé par Arnaud Pouille. Les mauvaises langues disent que les seules décisions qu'il est capable de prendre, c'est remplir les fiches de paye, de faire des transferts faramineux et de donner des salaires de malade à ses petits chouchous lensois dont Seko Fofana et Brice Samba, qui ont des salaires démesurés pour Rennes. Dans ce clan des Lensois, Pouille est plutôt effacé », a ainsi lâché Daniel Riolo au micro de l'After Foot.