Habib Beye choqué : Il lâche une grosse annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le Stade Rennais affronte le Havre dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1. Le club breton pointe pour le moment à la 8ème place et a été légèrement décroché par les équipes de tête malgré une seule défaite. Habib Beye a tenu à répondre aux critiques déployées sur le club ces derniers temps, défendant sa place.

Ancien international sénégalais, Habib Beye est devenu entraîneur du Stade Rennais l'hiver dernier. Pour cette nouvelle saison, il présente un bilan mitigé avec son club puisque les Bretons ont remporté 2 matches, fait 3 matches nuls et ont subi une défaite. Même si cela n'a rien de dramatique, des critiques ont émergé, certains estimant que le club aurait dû faire mieux. Habib Beye répond.

Rennes veut se reprendre Vainqueur de Lyon et de Marseille déjà cette saison, le Stade Rennais a failli face à des équipes moins fortes sur le papier. C'est le cas du match face à Lens le week-end dernier, conclu 0-0 malgré une supériorité numérique pendant tout le match à la suite de l'expulsion de Jonathan Gradit dès les premières secondes. « On a surtout travaillé sur le retour de match et ce qui nous a manqué en termes d'état d'esprit et sur l'aspect technique, parce qu'on a eu un gros déficit technique sur ce match-là. Donc, on a fait un retour sur ça et notamment pour faire identifier aux joueurs ce qu'on ne voulait plus voir en termes d'état d'esprit. Parfois, ils font des efforts, mais pas toujours ensemble. On l'a transféré sur le terrain, c'est-à-dire repartir avec le même plaisir et la même sérénité qu'on a eu depuis le début de saison. Parce que ce que je leur ai dit, c'est que le contexte extérieur nous amène dans quelque chose d'assez irréel, je trouve, par rapport à la situation actuelle. Donc, il faut qu'on soit serein par rapport à ce qu'on fait et aborder ce match du Havre avec beaucoup de confiance, avec l'objectif de gagner » explique Habib Beye en conférence de presse, d'après des propos rapportés par L'Equipe.