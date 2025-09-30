Le RC Lens enterre Habib Beye !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec à domicile par le RC Lens (0-0) malgré une supériorité numérique durant quasiment toute la rencontre, le Stade Rennais confirme sa saison galère. A tel point que la situation d'Habib Beye pourrait se compliquer. Christophe Dugarry ne cache en effet pas ses inquiétudes.

La saison dernière, le Stade Rennais a décidé de lancer Habib Beye dans le grand bain après que l'ancien coach du Red Star a longtemps réclamé un poste en Ligue 1. Mais alors que ses premiers mois étaient positifs, ce début de saison est clairement plus délicat puisque le club breton ne pointe qu'à la huitième place de Ligue 1 et reste sur un match nul embarrassant contre le RC Lens pourtant réduit à 10 dès la première minute de jeu. A tel point que Christophe Dugarry s'inquiète désormais pour l'avenir d'Habib Beye.

De gros doutes pour l'avenir de Beye ? « Je suis un pro-Habib Beye, j’aime son caractère et sa façon de voir le jeu (…) Mais, il y a la réalité du terrain et en L1, il faut que ça aille plus vite. J’attends énormément de lui », lâche-t-il dans des propos accordés à à Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.