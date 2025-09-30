Didier Deschamps reçoit un incroyable appel du pied… au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un excellent début de saison sous les couleurs du RC Lens, Florian Thauvin se révèle être l’un des jolis coup du mercato estival en Ligue 1. A tel point que le champion du monde 2018 se verrait bien tenter d’aller chercher un second titre l’été prochain aux Etats-Unis.

Revenu en Ligue 1 cet été, Florian Thauvin a signé au RC Lens où il s'est imposé comme le patron du secteur offensif. Auteur d'un début de saison très encourageant, le champion du monde 2018 a d'ailleurs révélé qu'il ne fermait pas la porte à un retour en équipe de France.

Thauvin ouvre la porte à un retour en Bleus « Moi aussi, j'aimerais bien. Quand on travaille, on met énormément de choses en place au quotidien, et quand on est performant, on a envie de rêver. C'est quelque chose qui se mérite. Après, ce n'est pas à moi de le dire. Je ne réserve pas de vacances, on verra. J'ai une famille, donc quand on a une famille et des enfants, on est obligé de s'organiser un minimum. On verra ce qui se passera, mais d'ici là, il y a encore beaucoup de temps », a confié l’ancien joueur de l’OM après le match nul obtenu à Rennes (0-0).