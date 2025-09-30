Didier Deschamps reçoit un incroyable appel du pied… au RC Lens !

Auteur d’un excellent début de saison sous les couleurs du RC Lens, Florian Thauvin se révèle être l’un des jolis coup du mercato estival en Ligue 1. A tel point que le champion du monde 2018 se verrait bien tenter d’aller chercher un second titre l’été prochain aux Etats-Unis.
Revenu en Ligue 1 cet été, Florian Thauvin a signé au RC Lens où il s'est imposé comme le patron du secteur offensif. Auteur d'un début de saison très encourageant, le champion du monde 2018 a d'ailleurs révélé qu'il ne fermait pas la porte à un retour en équipe de France.
Thauvin ouvre la porte à un retour en Bleus
« Moi aussi, j'aimerais bien. Quand on travaille, on met énormément de choses en place au quotidien, et quand on est performant, on a envie de rêver. C'est quelque chose qui se mérite. Après, ce n'est pas à moi de le dire. Je ne réserve pas de vacances, on verra. J'ai une famille, donc quand on a une famille et des enfants, on est obligé de s'organiser un minimum. On verra ce qui se passera, mais d'ici là, il y a encore beaucoup de temps », a confié l’ancien joueur de l’OM après le match nul obtenu à Rennes (0-0).
Pierre Sage valide
Pierre Sage semble également validé l’idée d’un retour de Florian Thauvin en équipe de France : « C'est un homme des grands rendez-vous et, lorsque le niveau de jeu s'élève, lorsque la pression s'intensifie, ou lorsque le contexte et le scénario demandent à un moment donné une attitude encore au-dessus, je pense que lui est capable de répondre très positivement à ce genre de scénario. Et je pense aussi que c'est un joueur ambitieux. Il a la volonté de prouver à toute la France qu'il est encore là, et bien là. Et il nous le confirme match après match ».