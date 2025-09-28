«La gerbe» : Il balance avant son grand retour au RC Lens !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, Seko Fofana va retrouver le RC Lens pour la première fois ce dimanche soir depuis son arrivée à Rennes l’hiver dernier. Vivement critiqué par les supporters, l’international ivoirien de ne leur en veut pas, lui qui est également actionnaire minoritaire du club lensois.

Deux ans après son départ à Al-Nassr, Seko Fofana va retrouver Bollaert ce dimanche soir, mais avec le maillot de Rennes. Revenu en Ligue 1 l’hiver dernier, le milieu de terrain âgé de 30 ans est aussi actionnaire minoritaire du RC Lens, où il a joué pendant trois ans, et son arrivée au Stade Rennais n’avait pas été très bien accueillie par les supporters lensois. « Actionnaire et joueur d’un autre club : le football moderne nous donne la gerbe », pouvait-on lire sur une banderole déployée en janvier dernier.

« Je peux comprendre leur réaction, mais j'avais tout donné pour ce club » « Je peux comprendre leur réaction, mais j'avais tout donné pour ce club », a répondu Seko Fofana, dans un entretien accordé à L’Équipe. « Quand on me parle de Lens, il n'y a que des moments positifs qui me reviennent, c'est le plus important. Je ne leur en veux pas. Je suis à l'aise avec mes choix et je ne peux qu'être reconnaissant envers Lens. »