«La gerbe» : Il balance avant son grand retour au RC Lens !

Parti en Arabie Saoudite à l’été 2023, Seko Fofana va retrouver le RC Lens pour la première fois ce dimanche soir depuis son arrivée à Rennes l’hiver dernier. Vivement critiqué par les supporters, l’international ivoirien de ne leur en veut pas, lui qui est également actionnaire minoritaire du club lensois.
Deux ans après son départ à Al-Nassr, Seko Fofana va retrouver Bollaert ce dimanche soir, mais avec le maillot de Rennes. Revenu en Ligue 1 l’hiver dernier, le milieu de terrain âgé de 30 ans est aussi actionnaire minoritaire du RC Lens, où il a joué pendant trois ans, et son arrivée au Stade Rennais n’avait pas été très bien accueillie par les supporters lensois. « Actionnaire et joueur d’un autre club : le football moderne nous donne la gerbe », pouvait-on lire sur une banderole déployée en janvier dernier.
« Je peux comprendre leur réaction, mais j'avais tout donné pour ce club »
« Je peux comprendre leur réaction, mais j'avais tout donné pour ce club », a répondu Seko Fofana, dans un entretien accordé à L’Équipe. « Quand on me parle de Lens, il n'y a que des moments positifs qui me reviennent, c'est le plus important. Je ne leur en veux pas. Je suis à l'aise avec mes choix et je ne peux qu'être reconnaissant envers Lens. »
« Être actionnaire à Lens n'est pas un business »
« Je suis actionnaire minoritaire à Lens, un acte qui a été posé pour montrer que je voulais donner de la continuité à ce que j'avais fait dans ce club. Et ça m'a permis de rendre ce qu'ils m'avaient donné, de leur montrer mon attachement. C'était une opportunité, j'en suis très content », a ajouté Seko Fofana, qui assure qu’être actionnaire minoritaire du RC Lens « n'est pas un business, ce n'est pas pour gagner de l'argent. »