Un champion du monde au RC Lens, c'est le rêve !

A 32 ans, Florian Thauvin fait un retour intéressant en Ligue 1. Après être passé par le Mexique et l'Udinese, il a posé ses valises au RC Lens cet été. Pour son premier derby samedi face au LOSC, il a contribué au succès de son équipe (3-0). Il était très motivé à l'idée de remporter ce match et a beaucoup apprécié sa soirée.

En remportant ce match très attendu face au LOSC, le RC Lens s'est relancé au classement, pointant désormais à la 4ème place avec un petit point de retard sur son adversaire du soir. Florian Thauvin et ses coéquipiers ont ainsi infligé leur première défaite à leurs ennemis jurés. Un match que Thauvin, champion du monde 2018, attendait avec impatience.

« C'est un match rêvé » Assez dominateur, le RC Lens n'a pas eu trop de difficultés à battre le LOSC pour la première fois depuis 3 ans. Une information de plus qui a suscité la surmotivation de Florian Thauvin. « C’est un match rêvé. On marque trois buts sans en encaisser. On apprécie ce genre de moment. Ce sont des moments de communion avec les supporters. On ne forme qu’un. J’ai apprécié l’ambiance et passé une bonne soirée » déclare-t-il après le match, comme rapporté par RMC.