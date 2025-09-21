Un champion du monde au RC Lens : Le coup parfait annoncé par le vestiaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De nouveau décisif samedi soir lors de la victoire dans le derby face au LOSC (3-0), Florian Thauvin fait le bonheur du RC Lens. Le champion du monde 2018 fait déjà l’unanimité chez les Sang et Or, où ses qualités footballistiques, mais également son état d’esprit, sont très appréciés, comme l’a confié son coéquipier Adrien Thomasson.

« C’est un match rêvé. » Florian Thauvin a plus qu’apprécié son premier derby du nord avec le RC Lens, remporté samedi soir lors de la réception du LOSC (3-0). Déjà buteur face à Brest (3-1), l’attaquant âgé de 32 ans, arrivé cet été en provenance de l’Udinese, a inscrit sa deuxième réalisation avec les Sang et Or cette saison.

« C’est un bonheur de l’avoir avec nous » « On l’a vu hier (samedi), on a des joueurs très déterminants, que ce soit notre gardien de but ou Florian Thauvin qui a vraiment un grand match. On est très content de les avoir », a confié Adrien Thomasson dans Stephen Brunch sur RMC. « Franchement, c’est un bonheur de l’avoir avec nous. Déjà de par ses qualités footballistiques. On l’a vu hier, dans les grands rendez-vous, moi, je n’avais pas de doute, mais il a vraiment répondu présent. Il nous apporte toute son expérience. Je dirais aussi sa faculté d’appréhender les matchs. C’est un caractère, un personnage vraiment marrant. »