Le RC Lens envoie un joueur en équipe de France !

Dimanche soir après le nul obtenu à Rennes malgré l’expulsion précoce de Jonathan Gradit (0-0), plusieurs joueurs du RC Lens ont souligné la nouvelle prestation très aboutie de Florian Thauvin, au point que Mamadou Sangaré l’imagine déjà en équipe de France.

Recruté cet été pour environ 6M€ en provenance de l'Udinese, Florian Thauvin fait partie des nombreux champions du monde 2018 qui ont fait leur retour en Ligue 1 à l'image de Benjamin Pavard (OM), Paul Pogba (AS Monaco) et Olivier Giroud (LOSC). Et l'ancien joueur de l'OM s'est déjà imposé comme un leader au RC Lens comme en témoigne sa prestation contre Rennes dimanche soir. De quoi pousser ses coéquipiers à interpeller Didier Deschamps.

Sangaré envoier Thauvin en Bleus ! Après la rencontre, Mamadou Sangaré a en effet milité pour le retour de Florian Thauvin en équipe de France : « Il doit aller en équipe de France. Vous-même, vous voyez sur le terrain ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable techniquement. Même défensivement, il aide vraiment l'équipe. À 10 contre 11 aujourd'hui, je l'ai vu faire des courses de 30, 40, 50 mètres ».