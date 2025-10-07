RMC : Daniel Riolo sur La Chaîne L’Équipe, le moment historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce lundi, L’Équipe du Soir a célébré sa 4000e émission en orchestrant notamment un crossover inédit avec l’After Foot, l’émission phare de RMC diffusée chaque soir avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. L’occasion pour les participants des deux émissions d’échanger ensemble en direct dans une séquence sympathique.

Ce lundi, c’était soir de fête sur le plateau de L’Équipe du Soir. Le talk-show sportif du canal 21 de la TNT piloté par Olivier Ménard proposait une émission spéciale pour célébrer sa 4000e, un événement qui a donné lieu à un joli moment en établissant un duplex avec l’After Foot, le programme concurrent diffusé en simultané sur RMC.

⚔️LE CROSSOVER !!



L'#EDS fête sa 4000e, @AfterRMC fête ses 20 ans toute l'année !



📻Petit coucou entre les 2 émissions ! pic.twitter.com/Qnnss6Oma9 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) October 6, 2025

Le crossover inattendu entre l’After Foot et L’Equipe du Soir C’est ainsi que Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre sont apparus en direct sur La chaîne L'Équipe ce lundi soir pour saluer la longévité de L’Équipe du Soir. Et vice-versa, puisque la quotidienne de RMC fête ses 20 ans cette saison. « Ça nous met des frissons dans le dos, c’est ‘Retour vers le futur’ pour Nico et moi », a lancé avec humour Timothée Maymon, ancien membre de l’After Foot avec Nicolas Vilas, désormais sur la chaîne L’Équipe.