RMC : Daniel Riolo sur La Chaîne L’Équipe, le moment historique !

Ce lundi, c’était soir de fête sur le plateau de L’Équipe du Soir. Le talk-show sportif du canal 21 de la TNT piloté par Olivier Ménard proposait une émission spéciale pour célébrer sa 4000e, un événement qui a donné lieu à un joli moment en établissant un duplex avec l’After Foot, le programme concurrent diffusé en simultané sur RMC.
Le crossover inattendu entre l’After Foot et L’Equipe du Soir
C’est ainsi que Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre sont apparus en direct sur La chaîne L'Équipe ce lundi soir pour saluer la longévité de L’Équipe du Soir. Et vice-versa, puisque la quotidienne de RMC fête ses 20 ans cette saison. « Ça nous met des frissons dans le dos, c’est ‘Retour vers le futur’ pour Nico et moi », a lancé avec humour Timothée Maymon, ancien membre de l’After Foot avec Nicolas Vilas, désormais sur la chaîne L’Équipe.
« Ce qui nous lie, je pense que c’est un goût de l’opinion et du débat »
Gilbert Brisbois a ensuite réalisé un comparatif entre les deux émissions. « Ce qui nous lie, je pense que c’est un goût de l’opinion et du débat, et ce qui nous différence, nous on a jamais fait de motocross et de ski, mais après, peut-être qu’un jour ça peut arriver », a confié le présentateur de l’After Foot. « Les perruques aussi, on n’a jamais fait les perruques », a surenchéri Daniel Riolo, référence aux tenues spéciales des chroniqueurs de L’Équipe du Soir pour cette 4000e. Timothée Maymon a quant à lui souligné la « différence de ton » entre les programmes. « Je suis arrivé ici, j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup plus de cale et de tendresse, alors que l’After, on est là pour s’écharper, a expliqué le journaliste. C'est deux ambiances différentes, mais un amour profond de ce jeu et de l'analyse surtout. »