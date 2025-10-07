Coup de théâtre au PSG : C'est le choc !

Alexis Brunet

Dernièrement, le PSG doit faire face à de nombreuses blessures. C’est notamment le cas de Joao Neves, qui n’a plus joué depuis le 14 septembre. Malgré cela, le milieu de terrain faisait tout de même parti de la liste de Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal. Cela a fortement choqué le club de la capitale qui va finalement pouvoir garder son joueur. Explication.

Après une dernière saison très éprouvante, les joueurs du PSG sont en train de se blesser un par un. Le club de la capitale ne peut actuellement pas compter sur Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Marquinhos et Joao Neves. Cela a donc forcé Luis Enrique à faire appel aux jeunes, comme Quentin Ndjantou notamment.

Le PSG choqué pour Joao Neves ! Comme certains de ses coéquipiers, Joao Neves est donc à l’infirmerie. Le milieu de terrain n’a plus disputé la moindre minute depuis la rencontre face à Lens le 14 septembre dernier (2-0), mais cela n’a pas empêché Roberto Martinez de le convoquer pour le rassemblement de l’équipe du Portugal. Selon les informations de Record, le PSG était particulièrement « bouleversé et surpris » lorsqu’il a appris la nouvelle, car il pensait pouvoir garder son joueur pour le soigner.