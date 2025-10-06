PSG : Le craquage d'Olivier Giroud !

Ce dimanche soir, le PSG et le LOSC se sont affrontés au stade Pierre Mauroy, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a pointé du doigt les mauvais choix de Matías Fernandez-Pardo, qui ont fait craqué Olivier Giroud.
Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du LOSC. Et les équipes se sont neutralisés (1-1).
LOSC 1-1 PSG
Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de LOSC-PSG, Daniel Riolo a analysé la rencontre. Comme l'a souligné le journaliste de RMC Sport, Matías Fernandez-Pardo a enchainé les mauvais choix. Ce qui n'a pas du tout plu à Olivier Giroud.
«Giroud, ça l’a saoulé»
« Le LOSC ? Le déchet technique, c'était catastrophique. Le nombre de fois où Fernandez-Pardo a montré qu'il était capable de passer, et que derrière on ne sait pas ce qu'il faisait du ballon. Giroud, ça l’a saoulé d'ailleurs. Il n’y avait rien. Pendant 60 minutes, Lille a eu un boulevard pour gagner le match. À partir du moment où Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes sont entrés, je trouve que l’égalisation de Lille est presque miraculeuse au vu de ce qu'ils avaient montré. C’était mauvais partout », a déclaré Daniel Riolo ce dimanche soir.