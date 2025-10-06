PSG : Le craquage d'Olivier Giroud !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG et le LOSC se sont affrontés au stade Pierre Mauroy, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a pointé du doigt les mauvais choix de Matías Fernandez-Pardo, qui ont fait craqué Olivier Giroud.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du LOSC. Et les équipes se sont neutralisés (1-1).

LOSC 1-1 PSG Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de LOSC-PSG, Daniel Riolo a analysé la rencontre. Comme l'a souligné le journaliste de RMC Sport, Matías Fernandez-Pardo a enchainé les mauvais choix. Ce qui n'a pas du tout plu à Olivier Giroud.