OM : L'annonce du PSG que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Grâce à son carton face au FC Metz ce samedi (3-0), l'OM est actuellement deuxième de Ligue 1, et ce, à un point du PSG. Alors que le championnat de France est beaucoup plus serré cette saison, Luis Enrique - le coach du club parisien - a affirmé que c'était une bonne chose.

Lors de la septième journée de Ligue 1, l'OM a écrasé le FC Metz (3-0). Grâce à cette victoire, le club présidé par Pablo Longoria a récupéré la deuxième place en championnat.

Ligue 1 : L'OM n'est qu'à un point du PSG De son côté, le PSG a été tenu en échec par le LOSC ce dimanche soir (1-1), et ce, au stade Pierre Mauroy. Malgré ce résultat, le club de la capitale est leader de Ligue 1, à un point de l'OM, du RC Strasbourg et de l'OL. Présent en conférence de presse après le résultat nul contre le LOSC, Luis Enrique a fait passer un message fort sur la concurrence XXL en championnat.