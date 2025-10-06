Six renforts arrivent au PSG !

Amadou Diawara

Pour le choc face au LOSC, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi était privé à la fois d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de João Neves, de Marquinhos, de Fabian Ruiz et de Khvicha Kvaratskhelia. Heureusement pour Luis Enrique, il devrait retrouver tous ces joueurs pour le prochain rendez-vous de Ligue 1 contre le RC Strasbourg, programmé le 17 octobre.

Frappé par une malédiction, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est privé d'un très grand nombre de joueurs depuis plusieurs rencontres. Ce dimanche soir face au LOSC, Luis Enrique a d'ailleurs dû bricoler.

C'est l'hécatombe au PSG Alors qu'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Marquinhos, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia sont à l'infirmerie, Luis Enrique a titularisé plusieurs titis du PSG face au LOSC ce dimanche soir. En effet, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery ont été alignés d'entrée au stade Pierre Mauroy.