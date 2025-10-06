Kylian Mbappé : «C’est faux», la fake news sur sa mère au PSG !

Entre Kylian Mbappé et le PSG, ça s’est très mal terminé. Entre les deux camps, une véritable guerre a été déclarée, laissant alors place aux rumeurs les plus folles. Fayza Lamari, mère de l’attaquant du Real Madrid, a notamment été concernée par certains bruits de couloir. Mais voilà que ce qui a pu se dire sur elle était faux. Explications.
Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé est parti du PSG dans de très mauvaises conditions. Ce départ a d’ailleurs été à l’origine d’une guerre entre le club de la capitale et le camp du Français. C’est alors que Fayza Lamari, mère de Mbappé, a fait l’objet de certaines accusations très étonnantes.
« J’ai demandé à son entourage »
La réputation de Fayza Lamari a donc été sali par de folles rumeurs. En effet, la mère de Kylian Mbappé a été accusée de rafler tout ce qu’il y avait dans le frigo quand elle était dans la loge du Parc des Princes ainsi que de repartir avec toutes les dosettes de café. Etait-ce le cas ? Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins a lâché : « J’ai entendu ces choses plusieurs fois, moi derrière, naturellement, j’ai demandé à son entourage. Ils m’ont dit que c’est faux ».
« Fayza Lamari était quelqu’un de très généreuse »
« Ils ont dit que c’était faux et expliqué que Fayza Lamari était quelqu’un de très généreuse », a ensuite précisé le journaliste de RMC à propos de la mère de Kylian Mbappé.