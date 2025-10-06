Kylian Mbappé : «C’est faux», la fake news sur sa mère au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, ça s’est très mal terminé. Entre les deux camps, une véritable guerre a été déclarée, laissant alors place aux rumeurs les plus folles. Fayza Lamari, mère de l’attaquant du Real Madrid, a notamment été concernée par certains bruits de couloir. Mais voilà que ce qui a pu se dire sur elle était faux. Explications.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé est parti du PSG dans de très mauvaises conditions. Ce départ a d’ailleurs été à l’origine d’une guerre entre le club de la capitale et le camp du Français. C’est alors que Fayza Lamari, mère de Mbappé, a fait l’objet de certaines accusations très étonnantes.

« J’ai demandé à son entourage » La réputation de Fayza Lamari a donc été sali par de folles rumeurs. En effet, la mère de Kylian Mbappé a été accusée de rafler tout ce qu’il y avait dans le frigo quand elle était dans la loge du Parc des Princes ainsi que de repartir avec toutes les dosettes de café. Etait-ce le cas ? Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins a lâché : « J’ai entendu ces choses plusieurs fois, moi derrière, naturellement, j’ai demandé à son entourage. Ils m’ont dit que c’est faux ».