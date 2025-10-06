«L’un des meilleurs joueurs de l'histoire» au PSG : L’annonce que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Il y a quelques mois, le PSG a ouvert son capital à de nouveaux actionnaires. Et Kevin Durant n’a pas hésité à investir chez les Rouge-et-Bleu. La superstar de la NBA figure donc parmi les actionnaires minoritaires de la formation parisienne. Et cela pourrait aider les pensionnaires de la Ligue 1 à s’étendre bien au-delà du football.

Racheté par QSI en 2011, le PSG est passé dans une nouvelle dimension, et ne cesse d’évoluer depuis. Le club de la capitale est l’une des plus grosses écuries du monde désormais, au point que certaines superstars n’hésitent plus à y investir leur argent. Kevin Durant est notamment devenu actionnaire minoritaire du PSG. Et l’implication de la superstar de la NBA pourrait permettre aux Rouge-et-Bleu de s’étendre au-delà du football.

«Le PSG fait partie des plus grands noms au monde» « L'intérêt est grand et vient de beaucoup d'équipes. Le PSG fait lui aussi partie des plus grands noms au monde, avec une audience planétaire, une diaspora. Nous sommes intéressés par ce type de marques » a d'abord expliqué le directeur général de NBA Europe dans un entretien accordé à L’Equipe.