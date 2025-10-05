OM - PSG : La boulette qui lui a brisé le coeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre dernier, l’OM a frappé au Vélodrome en s’offrant le scalp du PSG (1-0). Pour obtenir ce succès, les joueurs de Roberto De Zerbi ont pu compter sur une erreur de Lucas Chevalier, qui s’est loupé lors d’une sortie aérienne. Une boulette du gardien du PSG qui a fait beaucoup parler et qui a particulièrement touché sa famille.

Cela faisait un moment que l’OM n’avait plus battu le PSG au Vélodrome en championnat. Une série noire qui a pris fin il y a quelques jours maintenant. En effet, le 22 septembre dernier, le club phocéen accueillait le dernier vainqueur de la Ligue des Champions et ce premier Classique de la saison a penché en faveur de l’OM. Il n’aura fallu qu’un seul but aux Phocéens pour s’imposer, profitant d’une grosse erreur de Lucas Chevalier.

« Ça m’a fait mal au cœur » Très attendu après avoir remplacé Gianluigi Donnarumma au PSG, Lucas Chevalier n’a donc pas vraiment gagné des points avec cette erreur face à l’OM. Au grand dam de ses proches. Pour La Voix du Nord, le frère de Chevalier a en effet confié : « Son début de saison se passe très bien, mais à Marseille, il fait une erreur d’appréciation de trajectoire. Ça m’a fait mal au cœur. Tu sens que Lucas a un poids supplémentaire sur les épaules et on est plus facilement contrarié pour certaines choses ».