Désespéré, le PSG fait appel à un marabout !

Pour gagner, le PSG a décidé d’employer les moyens les plus fous. En 1997, battu 3-0 sur tapis vert par le Steaua Bucarest au match aller du tour préliminaire de C1, le club de la capitale avait un gros retard à combler pour espérer se qualifier au match retour. Un exploit que le PSG a fini par réaliser, s’imposant 5-0. Bien aidé par un marabout ?

Lors de la saison 1997-1998, le PSG a disputé la Ligue des Champions, mais voilà que c’était mal engagé. En effet, le club de la capitale a dû passer par le tour préliminaire, devant alors battre le Steaua Bucarest pour se qualifier. Et voilà qu’au match aller, les Parisiens se sont inclinés sur tapis vert (3-0), ayant fait jouer un joueur qui était suspendu. Le PSG était donc dans une très mauvaise position avant le match retour, mais au Parc des Princes, menés par Rai, les Parisiens ont renversé la tendance en s’imposant 5-0, validant ainsi leur qualification.

« Je prends tout ce qui est possible et légal » Et si ce scénario complètement fou du PSG était l’oeuvre d’un marabout ? Pour Téléfoot, Michel Denisot, président du club de la capitale à l’époque, a raconté cette anecdote complètement folle : « J’ai eu affaire à la superstition vraiment quand on avait perdu un match à Bucarest parce qu’on avait fait jouer par erreur un joueur suspendu. J’avais un directeur sportif, Claude Leroy, qui avait beaucoup oeuvré en Afrique et qui me dit au fur et à mesure que le match retour approchait, il fallait gagner 4-0, que les marabouts l’appelaient. Je lui dis : « Moi je prends tout ce qui est possible et légal » ».